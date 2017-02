"Windpark heeft negatieve gevolgen voor natuur"

Windpark Fryslân zal duidelijke negatieve gevolgen hebben voor de natuur van het IJsselmeer en de Waddenzee. Dat is de conclusie van onderzoeksinstituut Alterra. In het rapport staat dat de risico's voor vogels in het IJsselmeer en de Waddenzee onacceptabel zijn. Bijvoorbeeld de zwarte stern en de visdief lopen gevaar. Dat geldt ook voor vogels die niet in het gebied broeden, maar het wel doorkruisen op zoek naar eten.