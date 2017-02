Jan Smeekens is de nieuwe wereldkampioen op de 500 meter. De Sallander, die al jaren in Sneek woont, kwam in 34.58 over de finish. Het zilver was voor de Duitser Nico Ihle in 34.66, de Rus Ruslan Murashov pakte het brons in 34.76. Voor Smeekens is het de grootste en mooiste prijs uit zijn carrière, na het zilver op de dezelfde afstand op de Olympische Spelen van 2014 in Sotsji.

Ronald Mulder werd vijfde in 34.85, Dai Dai Ntab viel.