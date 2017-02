Kodaira wint WK 500 meter, Nederlandse vrouwen in bijrol

De Japanse Nao Kodaira is de nieuwe wereldkampioen op de 500 meter. In Gangneung reed ze 37.13, een persoonlijk en Japans record. Drievoudig wereldkampioen Sang-Hwa Lee werd in eigen land tweede in 37.48, de Chinese Jing Yu pakte met 37.57 het brons. De Nederlandse vrouwen speelden een bijrol. Jorien ter Mors werd met 37.97 negende, Floor van den Brandt 17e in 38.51 en Anice Das 22e in 38.72. Heather Bergsma eindigde als achtste in 37.93.