Dronken Drachtster slingert over de A7

Een 52-jarige Drachtster automobilist was donderdag zo dronken dat hij beide rijbanen en de vluchtstrook van de A7 nodig had om op de weg te blijven. Agenten konden de man met wat moeite duidelijk maken dat hij de auto aan de kant moest zetten. Dat was op de afslag richting Oosterwolde.

De man moest zijn rijbewijs inleveren en kreeg een rijverbod van tien uur. Hij was te dronken om een verklaring af te leggen. Daarom moet hij vrijdagochtend naar het politiebureau om alsnog uitleg te geven over zijn gedrag.