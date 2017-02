Foppe de Haan roept op tot meer fatsoen

De BN-ers roepen alle Nederlanders op om de boodschap ook te steunen. Dat kan op www.wijzijnnederland.nu.

De volledige tekst van de oproep

"Beste Nederlanders,

We zien ’t niet op de voorpagina van de krant.

Het haalt ook nooit de opening van het journaal.

Maar de overgrote meerderheid van Nederland hecht aan fatsoen.

Heeft genoeg van het geschreeuw.

Weet dat ieder mens bescherming nodig heeft.

Dat we allemaal pech tegen kunnen komen in ons leven.

Dat we geluk vermenigvuldigen door het te delen.

Wij doen op die overgrote meerderheid een dringend beroep.

Een oproep om niet langer stil zijn.

We kennen allemaal de neiging. In een wereld vol conflict.

In een land vol oplopende spanningen.

De gordijnen te sluiten. De TV uit te zetten.

Ons terug te trekken in het vertrouwde.

Maar het is tijd om onze stemmen te laten horen.

Niet langer te fluisteren. De borst vooruit te steken.

Want Nederland is van ons allemaal.

Onze vrijheid, onze rechtsstaat, onze verzorgingsstaat.

Ze zijn er voor ons allemaal.

En dus staan we op als die grondvesten onder vuur liggen.

Beschaving is het waard om pal voor te staan.

En dus zeggen wij met heldere stem:

Nederland, maak je los uit de traditie van Brexit en Trump.

Door niet pas op te staan als het te laat is.

Als er geen weg meer terug is.

Wees geen commentator.

Maak zelf het verschil.

Sluit je aan!

X"