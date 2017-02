De internationale schaatsunie ISU heeft de eerste wereldbekerwedstrijd van komend seizoen toegewezen aan Thialf. Het is het openingstoernooi van de Olympische winter. De wereldbeker in Heerenveen vindt plaats van 10 tot en met 12 november.

Eerder werd al bekend dat Nederland komend seizoen ook het WK Allround mag organiseren. Dat wordt echter niet verreden in Thialf, maar in het Olympisch Stadion in Amsterdam.