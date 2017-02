Grote opkomst bij inloopmiddag verhuizing supermarkt Sneek

Weerstand

Tegen de nieuwe locatie van de supermarkt, aan de rand van de wijk bij de sportvelden, is ook weerstaand. De hockeyclub zou dan namelijk in moeten leveren, omdat de ruimte om uit te breiden beperkt wordt.

Waardeverlies

De gemeente Súdwest-Fryslân presenteerde donderdag op de inloopmiddag ook een plan voor het plaatsen van twintig tijdelijke woningen bij het wijkgebouw. Ook dat plan stuitte op weerstand. Buurtbewoners voelen zich door het plan overvallen en ze zijn ook niet blij met het karakter van de tijdelijke woningen, die in één dag gebouwd kunnen worden. Buren zijn bang voor waardeverlies van hun eigen woning en vinden het aanstootgevend dat een stuk groen bebouwd wordt.

Enquête

Op de inloopmiddag konden buurtbewoners een enquête invullen van het Wijkpanel van Tinga. Veel aanwezigen maakten gebruik van die mogelijkheid. Het wijkpanel is van plan om de enquêtes later aan te bieden aan de gemeenteraad aan te bieden, zodat ze de uitkomsten mee kunnen nemen in de besluiten over de wijk Tinga.

Nu de beurt aan de Raad

Het college va B en W gaf al groen licht voor de verplaatsing van de supermarkt en de bouw van de tijdelijke woningen, maar de gemeenteraad moet nog beslissen.