Congres over 'Wat doet sport met de identiteit?'

Sport is emotie. Sport verbroedert. Maar wat doet sport met de identiteit van een regio, een provincie of een land? Dat is het onderwerp van het eerste sporthistorisch congres dan vrijdag gehouden wordt in het Historisch Centrum in Leeuwarden.

Sprekers komen daar om te praten over de samenhang tussen sport en identiteit. Juichen wij harder bij het nationale elftal of bij de sportclub uit onze eigen woonplaats? De vraag is ook of plaatselijke tradities worden verdrongen door nationale sportculturen?