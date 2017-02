Slieker en Fries Film Archief hebben goed jaar achter de rug

Het gaat goed met filmhuis Slieker in Leeuwarden. In 2016 waren er 10% meer mensen die een kaartje kochten voor de film ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat is twee keer zoveel dan de landelijke cijfers. Slieker draait bijzondere en aparte films. De films die vorig jaar voor de hoge cijfers zorgden, zijn onder andere The Lady in The Van, Down to Earth en Daniel Blake. Komend weekend zijn die films nog eens te zien.