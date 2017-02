Energiecoach voor minima voortaan in meer Leeuwarder wijken

De energiecoach gaat bij de gezinnen langs om een beeld te krijgen van wat er allemaal mogelijk is. Daarna worden de tips met behulp van de Energiewacht en de gemeente uitgevoerd. Na verloop van tijd komt de energiecoach weer langs om te kijken wat er gebeurd is. De deelnemers kunnen met eenvoudige ingrepen zo tot wel 200 euro per jaar op de energierekening besparen.