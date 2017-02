Leerlingen van ROC De Friese Poort die de koksopleiding volgen, krijgen voortaan ook les in Aziatisch koken. De Friese Poort biedt als eerste school in Nederland het lesonderdeel de 'Aziatische keuken' aan. De cursus wordt gegeven door Esther Gerlsma van het restaurant Tandjong Priok in Arum. Het gaat om een tien weken durende cursus.