Weidevogels sterven uit, er staan minder koeien in het weiland, en er wordt niet meer naar kievitseieren gezocht als voorheen: de agrarische sector, en het landschap, verandert. Het locatietheaterstuk 'Koning van het grasland' moet mensen daarover laten nadenken. De première is op 3 juni in Grou. De kaartverkoop begint op 15 maart op de website pier21.nl