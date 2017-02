Samenwerking geriaters van ziekenhuizen Heerenveen en Sneek

De geriaters van de ziekenhuizen in Heerenveen en Sneek werken voortaan samen. Zo krijgen oudere mensen de best mogelijke zorg, dat is de bedoeling. Om in beide ziekenhuizen deze speciale ouderenzorg aan te kunnen bieden, heeft het ziekenhuis De Tjongrschans in Heerenveen extra geriaters aangenomen. Zij worden voor een deel ingewerkt in Sneek.

Ouderen uit die regio kunnen zodoende in een, voor hen vertrouwde, omgeving de zorg krijgen waar zij baat bij hebben. Dat is de gedachte achter de samenwerking.