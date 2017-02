Twee aanhoudingen voor hennepkwekerij in Oosterwolde

De politie heeft twee mensen uit Zandvoort aangehouden die in een loods in Oosterwolde een hennepkwekerij hadden. De politie had een tip gekregen dat in een loods aan de Ploeggang mogelijk hennep werd verbouwd en deed dinsdag een inval. Ze vonden een zeer professionele hennepkwekerij die er vermoedelijk al een tijd staat. Diezelfde middag is een man uit Zandvoort aangehouden. Een dag later werd er een vrouw uit Zandvoort aangehouden.

De loods is in beslag genomen. Ook is er een motor in beslag genomen.