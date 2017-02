Oplichter in bed en breakfast: "Het klopte gewoon niet"

Onderzoek

Dus ging Kroese op onderzoek uit. Ze vergeleek het telefoonnummer van de boeking met het nummer van het bedrijf. Het bleek dat het hetzelfde nummer was. "Dat vond ik al vreemd. Toen ik MCL belde, bleek het dat ze nog nooit van hem hadden gehoord. Op Facebook zag ik berichten over een oplichter die in dezelfde auto reed als deze man."

Politie

Uiteindelijk belde ze de politie. Na aandringen kwamen er twee agenten langs, maar ze konden niets doen. De man had nog niets strafbaars gedaan. Kroese: "Maar later belden ze toch weer. Ze waren erachter gekomen dat het een meesteroplichter was. En ze wilden hem graag ophalen."

Maar op het moment dat de agenten een inval deden in de B&B, was de man al gevlucht. "Alles ligt er nog. Zijn jasje, leesbril en zelfs zijn biertje. Ook de auto staat er nog. Maar van de man geen spoor", vertelt Kroese.

Tonnen schuld

Later kwam ze erachter dat de man, op het moment dat hij in de B&B zat, eigenlijk voor de rechter moest komen. Daar is er een jaar cel tegen hem geëist. De man zou in totaal voor tonnen aan schulden hebben. "Dat is nog niet het ergste. Ik denk dan: Verdikke. Was ik er maar net wat eerder achtergekomen. Dan hadden ze hem misschien kunnen pakken."