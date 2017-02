Kramer: "Ik haal veel plezier uit deze rit"

De tijd van Kramer, een wereldrecord op de lagelandenbaan, was een beetje vertekend gaf hij toe. "Ik had de wind in mijn rug", zei hij over de blowers die bij de baan stonden. "Maar zolang het voor iedereen gelijk is, is dat niet erg. Een goede tijd komt niet alleen door de wind, dan doe je de ijsmeester een tekort. Het ijs is erg goed."

Voor Jorrit Bergsma hoeven die blowers niet. "Waarom moet dat? Laat ons maar gewoon lekker schaatsen." De inwoner van Aldeboarn keek tevreden terug op zijn zilveren race. "Ik had nog niet zo hard op een lagelandenbaan gereden, dus wel tevreden. Hier kan ik wel verder mee. Lang rondje 29.0. Alleen het einde kon wel wat beter."

Veel plezier

Kramer was meer dan tevreden. "Ik haal veel plezier uit deze rit. Ik heb dan ook veel meer herrinneringen aan de rit dan aan het moment dat ik op het podium sta."

Volgend jaar vinden ook de Olympische races plaats op deze baan. Is het voor Kramer een extra voordeel dat hij hier nu al wint? "Ik kan niet zeggen dat het slecht gaat. Ik heb nog twee races en hoop op een zelfde, goed, resultaat. Tot dan is dit wel mijn baan." Ook Bergsma is optimistisch. "Dit is voor mij een prima rit, ik sta er goed voor."