Twee Marokkaanse mannen van 18 en 28 jaar zijn door de politierechter veroordeeld tot celstraffen van vijf en twee weken. Eind oktober hadden de bewoners van het AZC in Drachten zeven jassen gestolen bij de C&A in Drachten. "Ik vind dit mensen die misbruik maken van de asielprocedure", zei de rechter donderdag.

De 18-jarige moet langer de cel in, omdat hij later ook sigaretten heeft gestolen. In januari had hij bovendien een beveiliger in het AZC met de dood bedreigd.