Werkstraffen voor vechtpartij in Leeuwarder kroeg

De politierechter heeft twee Leeuwarders van 24 en 27 jaar veroordeeld tot werkstraffen, omdat ze in oktober vorig jaar betrokken waren bij een vechtpartij in de Doelesteeg. Ze kregen ruzie met een van de cafegasten die met het licht van zijn mobiele telefoon op andere bezoekers aan het schijnen was.

Buiten gingen ze met elkaar op de vuist. De 27-jarige Leeuwarder deelde een kopstoot uit, zijn stadsgenoot gaf het slachtoffer klappen. Het slachtoffer verloor een tand kwijt en liep een scheur in zijn lip op.