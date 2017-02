Gerard de Jong naar San Sebastián voor 'Andere Woorden'

"Het schrijfplan van De Jong is literatuur nieuwsgierig en overtuigd van een sterke persoonlike drijfveer", dat zegt de jury. "De Jong staat bovendat midden in de Biltse gemeenschap en zal zijn verblijf in San Sebastián gebruiken om connecties met de Baskische taal en cultuurgemeenschap te leggen." Gerard de Jong (1979) is al zeventien jaar hoofdredacteur van De Bildtse Post.