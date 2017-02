Sven Kramer is voor de achtste keer wereldkampioen op de 5000 meter geworden. In het Zuid-Koreaanse Gangneung reed Kramer in zijn ritten tegen zijn grote concurrent Jorrit Bergsma naar de winnende tijd van 6.06.82. Dat is een wereldrecord op de lagenlandenbaan. Bergsma werd ook, net als de laatste drie jaar, tweede in 6.09.33. Het brons is voor de Nieuw-Zeelander Peter Michael in 6.11.67.

Douwe de Vries is vierde geworden in 6.13.70.