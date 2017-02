Wüst: ''Zo zenuwachtig, ik ben de kleedkamer ingegaan''

Ireen Wüst was er donderdagochtend tóch niet zeker van of haar tijd van 3.59.05 genoeg was voor een gouden medaille. "Tijdens mij rit was ik enigszins zenuwachtig, maar ik was nog veel zenuwachtiger toen Martina moest rijden", zegt Wüst. Toch was het goed voor de winst op de 3000 meter bij de WK afstanden. tegenstander Sábliková werd tweede met 3.59.65. De bronzen medaille ging naar Antoinette de Jong uit Rottum in 4.01.99.