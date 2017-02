Ireen Wüst heeft de eerste gouden medaille op het WK afstanden te pakken. In Gangneung, de Olympische baan van volgend jaar, won ze de 3000 meter in 3.59.05. Het is voor Wüst de derde keer dat ze wereldkampioen wordt op deze afstand. Martina Sábliková, de kampioen van de laatste twee jaar, werd tweede in 3.59.65. Antoinette de Jong pakte het brons in 4.01.99.

Yvonne Nauta werd met een pr van 4.02.56 keurig vijfde.