PvdA roept eigen minister op het matje vanwege Centrale As

Een groep ijzervlechters is niet volgens de regels betaald, zo staat in een rapport van de arbeidsinspectie. De PvdA vindt dat de provincie Fryslân zijn verantwoordelijkheid moet nemen om ervoor te zrogen dat de werknemers hun geld alsnog krijgen. De partij wil van de minister weten of hij het daar mee eens is.

Ook wil de PvdA van Asscher weten of hij vindt dat de provincie genoeg heeft gedaan om misstanden tegen te gaan. De partij vindt het ongepast dat de provincie over de rug van de benadeelde werknemers een feestje heeft gemaakt van de opening van de Centrale As. Ook daar wil de partij de mening van de minister over horen.