LDODK wint in Amsterdam met 24-17 van AW.DTV

De korfballers van LDODK hebben dinsdagavond de wedstrijd in Amsterdam tegen AW.DTV gewonnen met 24-17. In de eerste helft ging het redelijk gelijk op, maar stonden de Friezen al wel steeds op voorsprong. Toch konden ze niet echt een overtuigende voorsprong pakken, bij rust stond het 9-6. In de tweede helft liep LDODK verder uit en lieten ze de Amsterdammers niet dichterbij komen dan vier punten verschil.