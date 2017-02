Smallingerland wil rotonde bij Nijtap veranderen

De rotonde bij de Noorderhogeweg en Nijtap bij Drachten wordt veranderd. Via de rotonde komen vijf busverbindingen het dorp in en dat zorgt vooral in de avondspits voor grote drukte en filevorming. De bussen lopen daardoor geregeld vertraging op.

De gemeente Smallingerland laat nu uitzoeken welke vorm de rotonde moet hebben om het verkeer beter door te laten stromen. Als dat duidelijk is, wordt dat met alle partijen besproken en kan het werk beginnen. De aanpassing van de rotonde zal ongeveer 600.000 euro kosten.