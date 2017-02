De ijshockeycompetitie eindigt eind februari met een nagelnieuw evenement. Voor het eerst wordt er door de vier beste Nederlandse ploegen uit de Beneliga in één weekend bepaald wie er landskampioen wordt. Het toernooi, met de naam Final Four, wordt dan gespeeld in Thialf, Heerenveen. De clubs die meedoen aan de Final Four zijn Heerenveen, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven.

Op zaterdag worden twee halve finales gespeeld, en op zondag de wedstrijden om het brons en de finale.