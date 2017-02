Jillert Anema: "Het ijs is netjes, maar de stad is vies"

Het ijs is netjes, maar in de stad is het op sommige plekken één grote rotzooi. Dat zegt schaatscoach Jillert Anema over de omstandigheden in Gangneung, Zuid-Korea. Waar vrijdag het WK Afstanden begint. "In alle tentjes zijn ze aan het poetsen, en de tafeltjes zijn ook hartstikke schoon, maar dan lopen ze met hun troep naar de andere kant van de boulevard, waar ze vervolgens hun troep achter een muurtje gooien. Bij elk restaurant ligt daar troep."