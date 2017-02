Noordelijke provincies positief over lijstrekkersdebat

SNN, het samenwerkingsverband Noord-Nederland, is blij met de inhoud van het noordelijk lijsttrekkersdebat wat woensdag in Groningen werd gehouden. De provincies vinden het mooi dat verschillende lijsttrekkers gezegd hebben dat Nederland een 'ereschuld' aan het noorden heeft, wat betreft gaswinning. Ook hebben verschillende partijen aangegeven dat de werkgelegenheid bij Rijksdiensten in het noorden, zoals gevangenissen en defensie, niet verder omlaag kan.