Werkgevers willen taboe op 'laaggeletterdheid ' doorbrekken

Die bedrijven zetten zich in om het taalniveau van de werknemers te verhogen. De gemeente Leeuwarden is één van de initiatiefnemers van het taalakkoord. De problemen rondom laaggeletterdheid zijn nog altijd groot in Nederland. Zo'n 700.000 werknemers kunnen niet goed lezen en schrijven. Volgens cijfers van het LeerWerkLoket Fryslân kan 14% van de inwoners hier niet goed genoeg lezen en schrijven.

Ze hopen in Fryslân het taboe te doorbreken door mensen die zelf ook laaggeletterd zijn, naar bedrijven te sturen. Ria Akkersdijk van het LeerWerkLoket Fryslân: "Als iemand die zelf laaggeletterd is naar een schoonmaakbedrijf gaat, durven daar heel veel mensen te zeggen: 'Dat ben ik ook'. Zij heeft heel veel mensen naar de diverse taalcursussen gebracht. Dat werkt." Het taalakkoord moet ervoor zorgen dat het taalniveau verbetert. De initiatiefnemers willen in het vervolg ook andere bedrijven erbij betrekken.