VIDEO: Hoe is het om in een Chinees gezin op te groeien?

Elk groot dorp in Fryslân heeft er wel één: een Chinees restaurant. Het eten is bekend, maar wat gebeurt er áchter de schermen? Sun Li heeft daar een boek over geschreven. In dat verhaal laat ze zien wie die hardwerkende gezinnen zijn, en hoe de kinderen opgroeien. Sun Li is geboren in Hongkong en opgegroeid in Fryslân. Haar ouders kwamen in 1980 naar Fyslân en hadden voorheen in Súdwest Fryslân een restaurant. In het boek is ze eerlijk over haar leven, wat niet makkelijk was met botsende culturen.