De stem van Sjors: "Weer samen door één deur"

"Het werk wordt nu door veel vrijwilligers gedaan, maar ik hoop dat de jeugd ons werk ook ziet en opppakt in de toekomst." Volgens Sjors zou de politiek zich wat meer moeten bemoeien met d ekerk. "Ze zijn niet verantwoordelijk, maar het zou mooi zijn als ze eens op bezoek komen om te vragen hoe het gaat en om te kijken tegen welke problemen we aanlopen." Sjors vindt ook dat de volksvertegenwoordiging te ver van de gewone man afstaat. "Men kent de gewone man niet meer." Uiteraard gaat Sjors stemmen, en hij doet dat vól overtuiging op het CDA.

De stem van...

Op 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Omrop Fryslân laat elke werkdag een Fries aan het woord. In de rubriek 'De stem van...' horen we hoe hij of zij over de politiek denkt. Wat vinden ze ervan, waar zijn ze bezorgd over en waar stemmen ze op? Kijk voor alles over de verkiezingen op onze verkiezingswebsite.