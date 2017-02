Meer Groningen dan Friesland in levendig lijsttrekkersdebat

De ontevredenheid is de erfenis van het kabinet Rutte en Asscher. Die harde woorden sprak CDA-leider Sybrand van Haersma Buma woensdag in het Noordelijke Lijsttrekkersdebat in Groningen. De CDA-lijsttrekker sprak in een debat met Lodewijk Asscher (PvdA) over 'flip-flop-Mark Rutte', die vlak voor de verkiezingen een paar miljard extra in de zorg wil investeren.

Het debat in het provinciehuis in Groningen was georganiseerd door de drie noordelijke regionale omroepen en SNN en was live te zien bij Omrop Fryslân, RTV Noord en RTV Drenthe.