CDA heeft vragen over Friese inbreng bij 11Fountains-project

Het CDA in de staten vraagt zich af waarom er geen Friese kunstenaars zijn gevraagd voor het ontwerpen van de fonteinen voor de elf Friese steden. De fonteinen komen in het kader van de Culturele Hoofdstad. Ook wil de partij weten hoe de inwoners van de steden betrokken zijn geweest bij het kiezen van de ontwerpen en plaatsen. De partij vraag dat, omdat op meerdere plekken kritiek is geuit op de plaats en het ontwerp.