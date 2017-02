FNV: "Provincie wel gewaarschuwd over reorganisatie"

De provincie Fryslân is wel degelijk gewaarschuwd dat ze met de reorganisatie niet op de goede weg zitten. Dat zegt vakbond FNV als reactie op de uitspraak van gedeputeerde Kielstra dat de provincie geen signalen heeft gekregen dat ze hen niet aan de CAO en het sociaal statuut zouden houden. Vakbonden CNV en FNV hebben met de ondernemingsraad een brief gestuurd dat het zo is en dat er zo snel mogelijk overleg moet komen over het vervolg van de reorganisatie. De vakbonden zijn bang dat de reorganisatie uitloopt op chaos.