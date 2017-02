Alma-Tadema: Succesvolste tentoonstelling voor Fries Museum

Tevreden

Directeur Kris Callens kijkt tevreden terug. "Alma-Tadema was in zijn tijd wereldberoemd, maar werd daarna vergeten. Het Fries Museum heeft de schilder en Leeuwarden weer op de kaart gezet met deze tentoonstelling. We zijn ontzettend blij met de enorme hoeveelheid positieve (inter)nationale persaandacht, de bezoekersaantallen en niet in de minste plaats de enthousiaste bezoekers. We willen deze kwaliteit behouden voor een breed publiek en geloven dat deze tentoonstelling echt een opmaat is naar Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018."

Cijfers

Veel ondernemers uit Leeuwarden, net als horeca en bed & breakfasts, gaven aan meer omzet te draaien door de tentoonstelling. 77 procent van de bezoekers kwam van buiten de provincie. Van hen kwam 89 procent speciaal voor het museum naar Friesland. Gemiddeld gaven de bezoekers 71 euro uit. Dat betekent een kapitaalinjectie van goed 7,6 miljoen euro in de economie.

Meer dan 8.500 kinderen bezochten Alma-Tadema. Van het kinderboek dat speciaal voor de tentoonstelling is geschreven, zijn ruim 1.000 exemplaren verkocht. Van de publicatie over Alma-Tadema zijn bijna 9.000 exemplaren verkocht. De totale tentoonstellingmerchandise zorgde voor een omzet van 531.000 euro in de museumwinkel.