Landelijke lijsttrekkers trappen debatten af in het noorden

Het Noordelijke Lijsttrekkersdebat begint om 14:30 en is live te zien op Omrop Fryslân televisie, omropfryslan.nl en de app.

Bijna alle grote landelijke partijen doen mee aan het debat in het provinciehuis in Groningen. VVD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en 50PLUS doen mee. De PVV heeft niet gereageerd op de uitnodigingen.

Live

Het debat begint om 14:30 uur en is live op TV te volgen via Omrop Fryslân, RTV Drenthe en RTV Noord. Ook politiek 24 zendt het debat uit. Het debat is ook te volgen via onderstaande liveblog. Het debat is een samenwerking van Omrop Fryslân met RTV Noord en RTV Drenthe en de SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland). De presentatie wordt gedaan door Ferry Mingelen, Remy van Manneken (RTV Noord) en Eric Ennema (Omrop Fryslân). Het debat is 's avonds nogmaals te bekijken om 18:40, 20:40 en 22:40 uur.

Liveblog