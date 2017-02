Armoede nog lang niet voorbij

Het gaat al een tijdje beter met de economie in Nederland. Het aantal werklozen neemt in rap tempo af; het vertrouwen op de huizenmarkt is weer helemaal terug. De rijksbegroting is in evenwicht en voor dit jaar wordt een economische groei van 2,1 procent verwacht. Maar arme mensen merken er voor de rest niets van, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Sinds de crisis in 2008 is het aantal arme huishoudens toegenomen en een afname is er nog niet.