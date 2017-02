Auto in tweeën na aanrijding met trein in Harlingen

Door een aanrijding op het spoor tussen Dronryp en Harlingen-Haven rijden er geen treinen op dat traject. Op de overgang bij de Alde Trekwei in Harlingen zijn een trein en een auto op elkaar gebotst. Er is één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Zowel de auto als de trein zijn zwaar beschadigd geraakt. Vervoerder Arriva zet bussen in. Het is niet bekend wanneer de treinen weer kunnen rijden.