De Stem van Amadeo: "Haagse politiek zegt mij niks"

Na zeven jaar is de aansprakelijkheid wel erkend en heeft hij een schadevergoeding gekregen. "Ik hoop dat ze in Den Haag de regels over letselschade aanpassen, dat de afhandeling sneller en efficiënter kan. Dat niemand meer hoeft mee te maken, wat ik heb gehad." Volgens Amadeo zou een dictatuur niet eens zo gek zijn. "Laat een persoon maar eens goed orde op zaken stellen." Hij denkt wel dat hij gaat stemmen. "Ik denk dat het in de richting van de PVV wordt of een van de andere kleine partijen."

De Stem van...

Op 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Omrop Fryslân laat alle werkdagen een Fries aan het woord. In de rubriek 'De stim fan...' horen we hoe hij/zij over de poltiek denkt. Wat vinden ze ervan, waar zitten ze overin en waar stemmen ze op?