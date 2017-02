Friese tjotters in Tasmanië niet waterdicht

De drie tjotters van Stichting Friese Tjottervloot hebben te lijden gekregen van de reis naar Australië. De tjotters zijn daar vanwege het feit dat Tasmanië 375 jaar geleden ontdekt werd door Abel Tasman. De tjotters werden in een speciale container naar Tasmanië gebracht om te voorkomen dat ze zouden uitdrogen. Maar de schepen moesten in Tasmanië in quarantaine worden geplaatst en werden opgeslagen in een droge, warme loods. Het hout is daardoor gekrompen. Eenmaal in het het water kwam één van de tjotters vol water te staan.