Nieuw ganzenverblijf Sneek is klaar

De ganzen aan de Olyfberchleane hebben weer een mooie plek. Het nieuwe onderkomen, dat donderdag wordt geopend, is voor ouderen in de buurt belangrijk. De dierenambulance De Meren, de vogelwacht Sneek en omgeving en twee klassen van de praktijkschool De Diken hebben meegeholpen aan de bouw van het ganzenverblijf. De gemeente Súdwest-Fryslân wilde het verwaarloosde hokje verwijderen en de ganzen weg hebben. De negen ganzen zorgden namelijk voor overlast in de buurt.