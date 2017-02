Aris uit bekertoernooi door verlies tegen Amsterdam

De basketballers van Aris Leeuwarden zijn uitgeschakeld in het bekertoernooi. Ze verloren dinsdagavond de kwartfinale in en tegen Amsterdam met 98-89. De Leeuwarders verloren het eigenlijk al in het eerste kwart, toen raakten ze meteen 20 punten achter. Bij rust stond het 54-35 en ook na het derde kwart was het verschil nog 17 punten. In het laatste kwart zou het nog even, maar de inhaalrace kwam te laat.

Aris had met minimaal drie punten verschil moeten winnen om de halve finale te bereiken, maar dat resultaat is nooit in beeld geweest.