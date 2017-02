Gedeputeerde Kielstra oneens met kritiek vakbonden: "Onzin"

De provincie vernam dat nieuws uit de media voordat de brief er lag en daar was Kielstra slecht over te spreken. De gedeputeerde wijst de beschuldiging van de hand dat het personeel nog te weinig inzicht heeft in de plannen.

Volgens hem is er zeker twintig keer over overlegd met de ondernemingsraad. Dat er wat onzekerheid is, hoort bovendien bij een reorganisatie, zegt Kielstra. Dat de plannen voor tweehonderd man personeel strijdig zou zijn met afspraken en regels verbaast hem, want de jurist van de ondernemingsraad zou het tegenovergestelde advies hebben gegeven.

De provinciale organisatie moet kleiner en flexibeler zonder gedwongen ontslagen, zo is de inzet van de hele operatie.