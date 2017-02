Werkgevers tekenen woensdag in de Leeuwarder Kanselarij een taalakkoord. Mensen die moeite hebben met taal, zijn minder productief, vaker ziek en hebben minder groeimogelijkheden in hun werk. Werkgevers hebben er daarom groot belang bij dat hun werknemers zich goed kunnen redden met taal.

In het akkoord staat dat ze zullen investeren in het bespreekbaar maken van taalproblemen en in het aanbieden van taallessen. Die lessen worden verzorgd door het Friesland College.