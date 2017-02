Crone: "Verzorgingsstaat Nederland moet overeind blijven"

Aan marktwerking in de zorg zit een grens, en die is nu bereikt. Dat zei burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden dinsdagavond in It Polytburo. Volgens Crone is het van groot belang dat de verzorgingsstaat in ons land overeind blijft en dat is volgens hem een belangrijk thema in de verkiezingsstrijd.

Zo raar als het in Amerika gaat, zal het hier niet worden, denkt Crone. Mensen met een middeninkomen die zonder werk komen te zitten, eindigen daar soms onder een brug. Dat zal in de verzorgingsstaat Nederland niet snel gebeuren, aldus Crone.