Amateurvoetbal gaat komend seizoen later van start

Winterstop

Er is voor het eerst ook sprake van een flexibele winterstop tussen 27 januari en 4 maart. In die zes weken moeten dan vier wedstrijden worden gespeeld. Clubs kunnen onderling bepalen op welke datum ze dat doen. Dit systeem wordt in het seizoen 2017-2018 getest.

Bekerwedstrijden

Het bekertoernooi voor amateurclubs begint in het hele land op 2 september. De wedstrijden worden zoveel mogelijk in het weekeinde gespeeld en niet zoals nu door de week. Alle teams kunnen meedoen aan de poulewedstrijden en vooral voor de jeugd is dat van belang. De bekerresultaten worden namelijk gebruikt om de competitie-indeling van de eerste klassen en lager zo eerlijk en leuk mogelijk te maken.

Nacompetitie

Als de competitie later klaar is, heeft dat ook consequenties voor de nacompetitie. Het is dan ook nog onduidelijk hoe die er komend seizoen zal uitzien. Dat moet de komende tijd nog verder worden uitgewerkt.