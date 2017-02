Toeristen in het Friese Merengebied en het Drents-Friese Wold kunnen vanaf april gratis een kaart voor het openbaar vervoer krijgen. Mensen die overnachten in de gemeenten De Fryske Marren, Súdwest-Fryslân, Opsterland of Ooststellingwerf kunnen van de kaart gebruikmaken. Ze kunnen dan één dag gratis reizen met de bus en trein.

Het gaat om een proef van de provincie in samenwerking met vervoersbedrijf Arriva, toeristische ondernemers en promotieorganisatie Merk Fryslân.