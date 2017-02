VIDEO: Bilts op de Slotschool in St.- Annaparochie

Op de dag dat een delegatie van acht 'Bilkerts' een petitie voor de erkenning van het Bilts aanbiedt aan de Tweede Kamer, staat in groep 7 van de christelijke Slotschool in St.- Annaparochie Biltse les op het rooster. Die les bestaat uit rappen in het Bilts, een historisch Bilts verhaal, Bilts spreken en Bilts lezen. Het materiaal voor de les wordt allemaal in de eigen gemeente ontwikkeld door de de commissie meertaligheid, waar ook juf Marijke Bloembergen in zit. De kinderen zijn positief over de Biltse les.