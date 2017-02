Petitie voor erkenning Bildtse taal overhandigd in Den Haag

Stellingwerfs

Die erkenning heeft bijvoorbeeld het Stellingwerfs wel. Dat is vastgelegd in het 'Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden'. De Taalunie heeft de minister evenwel geadviseerd om het Bildts niet op die lijst te zetten.

Of de petitie om daar wat aan te doen iets uithaalt, wordt woensdag duidelijk. Dan praat de Tweede Kamer plenair over de herindeling in de Waadhoeke, maar ook over die van Leeuwarden/Leeuwarderadeel en twee herindelingen in Groningen. Er is woensdag een uur voor het debat uitgetrokken.