Helft stroomgebruik school Buitenpost door zonnepanelen

De zonnepanelen op het dak van het Lauwers College in Buitenpost zorgen voor bijna de helft aan stroom die de school gebruikt. Dat heeft de school onlangs zelf uitgerekend. Het Lauwers College heeft sinds de zomer ruim 600 zonnepanelen op het dak. De school doet nog meer aan duurzame energie. Er is warmte- en koudeopslag. In de winter wordt warm grondwater gebruikt voor de verwarming en zomers koud water voor koeling. Dat scheelt behoorlijk in de stookkosten. De school koopt mogelijk ook een elektrische auto om tussen locaties te rijden.